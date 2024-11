Gaeta.it - L’Ucraina intensifica gli attacchi con missili occidentali: Storm Shadow contro la Russia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con oltre mille giorni di conflitto,compie un nuovo passo significativo nel suo scon la, lanciando/Scalp anglofrancesi dopo l’introduzione diAtacms americani. Questa escalation segna un momento cruciale per Kiev, che cerca di ottenere un vantaggio strategico nella guerra in corso, approfittando dell’appoggio fornito dai paesi. La Lombardia delle operazioni ucraine includea obiettivi militari in territorio nemico, con particolare attenzione alla regione di Kursk, dove lasta preparandosi a unaffensiva e ha schierato forze aggiuntive, tra cui soldati provenienti dalla Corea del Nord.Dettagli deglisticiIl ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha dichiarato che il suo paese sta utilizzando ogni mezzo disponibile per difendere il proprio territorio.