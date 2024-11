Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 3-4, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: break dell’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)Seconda di servizio.30-40 Doppio fallo del n.30.30-30 Battuta esterna vincente.15-30fa il tergicristallo e resiste, in rete il diritto.15-15 Scambio duro,mette largo il diritto lungolinea.15-0 Accelerazione di diritto sulla riga. Sta giocando meglio, soprattutto i punti importanti.3-4 Bruttissimo game di, che spara fuori il diritto in uscita dal servizio. Ancora una volta l’no sta patendo troppo la pressione della.40-A Primo doppio fallo della partita per.Ancora niente prima.40-40 In rete il rovescio in back dell’no.