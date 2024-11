Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-7, Europei curling femminile in DIRETTA: le scandinave allungano nel nono end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:43 E’ lungo il draw di Constantini. C’è la mano rubata da un punto delle svedesi.4-7.10:42 Guardia di Haselborg a protezione dei due punti svedesi. E’ tutto nelle mani di Stefania.10:41 End giocato benissimo dalle svedesi, che si difendono perfettamente. Rischiamo la mano rubata che chiuderebbe la contesa, ma confidiamo in una magia di Constantini.10:39 Azzurre che stanno cadendo nella trappola delle avversari. Bisogna reagire.10:37 Svedesi che continuano a giocare in maniera impeccabile. Dopo 3 tiri per parte ci sono due punti scandinavi.10:35 Scozia che intanto si fa riacciuffare sul 4 pari ad un end dalla conclusione.END10:30 E sono ben 4 i punti della. Pesantissimo passivo nell’ottavo end.4-6.