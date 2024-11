Thesocialpost.it - Litiga con l’amica e accetta un passaggio da uno sconosciuto: ragazzina violentata per strada

Dopo averto con una sua amica, unaminorenne hato l’aiuto da un ragazzo,che si è offerto di accompagnarla in macchina. La giovane si è fidata, ma da lì è iniziata una notte da incubo. La ragazza è statadopo essere stata portata in un luogo isolato. Il fatto sarebbe avvenuto a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno e i fatti risalgono a metà settembre. La ragazza era con una sua amica ma dopo un litigio si sono separate. Vedendola da sola e in cerca di aiuto il ragazzo, identificato come un 24enne di origine egiziane, si è quindi offerto di accompagnarla a casa ma le intenzioni erano ben diverse. Una donna a metà settembre ha chiamato il 112 e ha segnalato una giovane vittima di violenza sessuale nella zona del torrente Albula, in pieno centro cittadino ma in un luogo isolato.