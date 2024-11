Lanazione.it - Levanto: approvato il progetto di riqualificazione di piazza Colombo

, 21 novembre 2024 – A gennaio inizierà ladi, a, la vasta area a ridosso del lungomare compresa tra gli archi dell’ex viadotto ferroviario e l’edificio del Casinò municipale. L’obiettivo dell’intervento, che rappresenta il secondo lotto del piano diurbana intrapreso con la pavimentazione e il rifacimento dell’arredo di via Dante eStaglieno, è il recupero di questo spazio (una sorta di 'appendice' ormai degradata dei vicini giardini pubblici diStaglieno) come luogo ombreggiato a ridosso del mare, in continuità con l’area commerciale del centro e gli spazi dei giardini e fortemente orientato alla socializzazione. La nuova pavimentazione (che sostituirà sia l’acciottolato che la strada in asfalto) si estenderà fino al marciapiede antistante il Casinò municipale e sarà realizzata in lastre in pietra arenaria di due differenti spessori, al fine di mantenere la possibilità di accesso ai veicoli autorizzati.