Le “Mine Vaganti” a Ballando con le stelle

Bologna, 21 novembre 2024 – Da Baricella acon le. Un appuntamento imperdibile quello di sabato 23, su Rai Uno, perché al fianco di Milly Carlucci e dei concorrenti dici saranno anche i ragazzi di Helena Florido della compagnia di danza baricellese ‘’. Milly Carlucci, 70 anni da compiere martedì, conduttrice dicon leEmozionata la Florido, che si occupa proprio di ‘television dance’: “Siamo emozionati perché è un palcoscenico molto importante. Si tratta di ragazzi giovani, giovanissimi, che sono arrivati fino a qui con dedizione, impegno e passione. Non è la prima volta che con la compagniapartecipiamo a programmi come, ma l’emozione c’è sempre”. Il gruppo, nella serata di sabato, avrà però il nome della coreografia con cui si esibiranno: saranno, dunque, riconoscibili come “Consequences”.