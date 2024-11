Terzotemponapoli.com - L’attesa di Napoli-Roma con Tiribocchi e Furio Focolari

Aspettando: Simone, ex attaccante e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Lukaku e Dovbyk sono la sfida nella sfida tra, perché si tratta di attaccanti che possono essere decisivi per le rispettive compagini. Conte ha voluto sin dalla sua forma il belga e sa come utilizzarlo. Secondo me Ranieri dovrebbe mettere maggiormente in condizione l’ucraino di guardare più la porta avversaria e meno far giocare i compagni, favorendone l’inserimento, come è accaduto invece sino a questo momento”., una partita.“Ranieri è una novità importante in casa, si trova dinanzi a un impegno difficile e in questa fase dovrà pensare innanzitutto a compattare l’ambiente.