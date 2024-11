Italia terza per pressione fiscale nell’Ocse 428% stabile rispetto al 2023

Quifinanza.it - Italia terza per pressione fiscale nell’Ocse, 42,8% stabile rispetto al 2023

Leggi su Quifinanza.it

L’per. Nel nostro Paese il dato si conferma al 42,8%, lo stesso del 2022 e tra i più alti degli Stati che fanno parte dell’Organizzazione per lo sviluppo economico. Al primo posto si trova la Francia, mentre all’ultimo il Messico.Laè il rapporto tra il Pil e il gettitodi un Paese. Misura quanto le tasse pesano sul sistema produttivo di un Paese. Storicamente inè un dato molto alto, così come in diversi altri Paesi europei con un welfare state molto ampio.perL’Ocse, l’organizzazione internazionale per lo sviluppo economico, ha diffuso il report Revenue statistics 2024 che calcola ladei Paesi membri per il. Il dato dell’rimane uno tra i più alti, con il 42,8%.