Serieanews.com - Inter-Inzaghi, titoli di coda: il grande ex fa sognare i tifosi

Leggi su Serieanews.com

Simonee l’sembrano essere in procinto di terminare la loro storia. Per sostituirlo c’è in ballo un clamoroso ritorno a casaLa stagione dell’si sta rivelando più complicata del previsto per Simone. Dopo lo storico traguardo della seconda stella conquistata nella scorsa stagione, l’allenatore piacentino si trova ad affrontare un’annata segnata da maggiori difficoltà.Sembra sul punto di finire la storia fra l’e Simone(AnsaFoto) – serieanews.comI problemi sono sorti sia in campionato, dove Napoli, Juventus, Atalanta e Milan stanno lottando senza esclusione di colpi, sia in Champions League, dove il percorso verso il successo appare lungo e tortuoso. Non è da escludere che, al termine di questa stagione, il ciclo dialla guida dei nerazzurri possa considerarsi concluso, aprendo la strada a scenari intriganti.