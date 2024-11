Lanazione.it - "In prima linea per gli anziani c’erano i dipendenti della Rsa"

Durissimo affondo contro il presidente di Casa Ascoli, Giancarlo Casotti, e il direttore Antonio Sconosciuto e a firmarlo sono i parenti degli ospitiRsa Pelù, gestita dalla stessa azienda speciale. "Siamo i familiari di quegliche hanno visto infermieri, OSS e fisioterapisti lavorare per mesi senza ricevere lo stipendio; persone che, invece di restare comodamente sedute, ogni mattina si alzavano per affrontare inla pandemia, compresi i vostri. Loro hanno vissuto questa emergenza più intensamente di chiunque altro, più di voi. Lei, insieme al dottor Sconosciuto, vi considerate le figure di spicco di Ascoli, ma con una semplice lettera avete deciso di avviare una procedura di mobilità per 6 dei vostri 8. Ci chiediamo: non provate un minimo di vergogna? Non vi sentite a disagio nel fare promesse che sapete già di non poter mantenere? Dichiarate amore per Ascoli, ma la vostra presenza si riduce a qualche fotografia nelle festività.