Ilaria Salis, il post bilioso su X: "E' buio #fitto in Europa". Il web: il buio è iniziato con te…

“E’in“. Da non perdere la “disperazione” disu X dopo la conferma di Raffaele Fitto a vice commissario esecutivo in. La filippica della maestra di Monza ora eurodeputata di Left dopo un passato da antagonista è “lacrimevole”. Giorni fa aveva fatto a pezzi l’ex ministro del governo Meloni in procinto di assurgere al ruolo prestigioso per l’Italia. Oggi, pertanto, si straccia le vesti: “Alla fine, com’era tristemente prevedibile, è successo: i Commissari designati sono stati approvati. Il processo decisionale è stato una vera farsa”, dice in preda ad attacco di bile.“Accordi sottobanco, scambi reciproci, audizioni svuotate di ogni significato. Con l’inclusione di Fitto e di Ecr la nuova Commissine Ursula si sa ulteriormente a destra”. Il seguito è delirante: “Ritengo gravi e controproducenti queste continue aperture ai sovranisti: come volevasi dimostrare, compromettendosi cn il centro si scivola a destra.