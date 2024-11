Linkiesta.it - I gesti immortali del calcio ci ricordano perché è il gioco più bello del mondo

Leggi su Linkiesta.it

Quel mattocchio brillante di Omar Sívori è stato un pioniere del Sessantotto, in ribellione perenne contro l’autorità e la routine. Zlatan Ibrahimovic non è mai stato e mai sarà un chierichetto, con un ego invasivo e abrasivo. Diego Armando Maradona, be’, lui quando giocava se ne infischiava pure delle leggi della fisica. Il genio calcistico è poliedrico, multiforme, può avere ogni volto e ogni aspetto. È come un fulmine che può cadere in qualsiasi punto, in ogni momento. Difficile da prevedere. E forse ha qualche preferenza per l’Argentina, e per i pibe con il sinistro vellutato.Ogni epoca calcistica è segnata dal passaggio di campioni coevi, le cui traiettorie si incrociano, si sovrappongono, coesistono per un po’ e poi si salutano lasciando agli spettatori l’immagine diimpossibili da riprodurre.