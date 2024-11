Ilfoglio.it - Giulia Pastorella si candida al ruolo di segretario di Azione

Al direttore - Cinque anni fa ho aderito al processo costituente diperché credevo che l’intuizione di Carlo Calenda fosse la novità che serviva al nostro paese. I successi che abbiamo raggiunto, dal 20 per cento alle comunali romane al 7,8 per cento del Terzo polo lo hanno ampiamente dimostrato. Tuttavia, nell’ultimo anno qualcosa è cambiato:ha perso la propria freschezza, la capacità attrattiva e parte di quel radicamento territoriale che l’avevano resa così capace di incidere. I risultati delle elezioni europee e delle regionali lo certificano. Smettendo di interpretare ilche ci eravamo dati nel nostro Manifesto, ovvero quello di “lavorare per l’unità e il rinnovamento delle forze liberal democratiche”, abbiamo condannato noi e i nostri alleati naturali all’irrilevanza.