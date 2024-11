Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, Fontana: “Serve una legge, i cittadini ce lo chiedono”. Ma in Lombardia la sua maggioranza affossa la proposta Coscioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ilè un tema complesso che la nostra cittadinanza ci sottopone e che richiede che venga trattato. Deve essere esaminato, affrontato e risolto. Personalmente sono assolutamente favorevole al fatto che si debba regolamentare questo aspetto della”. In un’intervista al Corriere della sera, il governatore leghista dellaAttiliosi dichiara a favore di unaper disciplinare il suicidio assistito, nonostante in Consiglio regionale la suaabbia bloccato a voto segreto – ancora prima di discuterla – ladi iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca, approvando una pregiudiziale di costituzionalità per violazione della competenza dello Stato. A precisa domanda,non smentisce il retroscena secondo cui, nell’occasione, avrebbe votato insieme alle opposizioni: “A parte il fatto che il voto è assolutamente segreto, ho sempre sostenuto e continuo a ribadire che dobbiamo ascoltare le esigenze che provengono dai nostri