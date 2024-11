Ilrestodelcarlino.it - Fano, piccoli grandi passi verso livelli più alti. Mei: "Idee chiare su quale sia il traguardo"

Era fine agosto quando ilCalcio, appena costituitosi, iniziava l’avventura in Terza Categoria dopo che per settimane si era parlato di altri. A distanza di tre mesi ne parliamo con il suo presidente Giovanni Mei. Presidente, che bilancio si sente di fare dopo questi primi mesi di attività? "Abbiamo fattoda gigante. Al di là dei risultati, che comunque incidono, oggi possiamo dire che siamo una struttura vera e credo che meglio di così non si possa fare. Abbiamo lesu cosa vogliamo e dove vogliamo andare, poi il futuro è tutto da costruire ma questo dipende dal ConsorzioSport. Noi, intendo io, Canestrari, Alessandrini, Biagetti, Pietrelli siamo un organo operativo, tutto il resto non dipende da noi". Parlando dia cosa si riferisce? "Al fatto di voler mettere in piedi un settore giovanile di primo livello.