Lanazione.it - Domanda di lavoro a Pisa: male le industrie ma bene i servizi

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 - Sono più di 6 mila le richieste di personale delle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara eper il mese di novembre 2024: un numero importante ma in contrazione del 9%, in valore assoluto quasi 600 unità in meno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A diminuire è soprattutto lanell’industria manifatturiera mentre isi mostrano più resilienti. Rimane rilevante, seppur in lieve calo, il mismatch trae offerta di, rappresentando una criticità strutturale con valori superiori alla media nazionale (48%). Le impresene incontrano difficoltà di reperimento per il 54% delle assunzioni, con valori che arrivano a 8 assunzioni difficili ogni 10 per i conduttori di veicoli e per gli operai specializzati nelle costruzioni edili.