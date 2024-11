Costretta al silenzio ora parlo Grande Fratello spunta la fidanzata di uno dei concorrenti ‘impegnati’

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alesplode l’ennesima bomba e a farla detonare è lasegreta di uno deidi questa edizione. Dopo alcune dinamiche sorte nella casa più spiata d’Italia, la ragazza ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare una verità a dir poco scioccante. “Sto attraversando uno dei momenti più difficili della mia vita, forse uno dei più dolorosi. Mai avrei immaginato che raccontare una verità vissuta in prima persona potesse portarmi a subire intimidazioni e ostacoli, impedendomi di esprimermi liberamente”, scrive la ragazza in un lungo post social.“Per tre anni sono rimasta in, accettando umiliazioni e dolore, cercando di proteggere una relazione in cui avevo creduto profondamente. Non avevo intenzione di parlarne, ma altre persone hanno divulgato questa storia, mettendomi nella posizione di dover rispondere”, si legge ancora nel post pubblicato sul suo account Instagram.