Anteprima24.it - Concerto alla vigilia di Cristo Re dell’Universo: al Duomo di Benevento oltre cento coristi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIldiospiterà sabato 23 novembre alle ore 20.00 la terza edizione del tradizionalediRedel Coro Polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano diretto dal Maestro Marco Rosiello. Quest’anno l’evento di meditazione e di canto avrà come titolo “Ti cerco, Signore, mia Speranza” per richiamare la tematica scelta in occasione dell’anno giubilare che chiamerà tutta la comunità cristiana a riflettere sul grande dono della Speranza.L’evento vedrà il Coro Polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano esibirsi assieme ad altre due corali provenienti ddiocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi: la Corale Polifonica “Sergio Binetti” ed il Coro polifonico “Jubilaeum”. In totale dunque100che riempiranno ildicon melodie e canti di fede e speranza.