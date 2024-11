Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: scatta l’interesse per Tagliafico, prezzo accessibile

è stato proposto ai dirigenti bianconeri negli ultimi giorni e Giuntoli avrebbe preso piuttosto sul serio la vicenda, ammaliato dal palmares di un ragazzo che in patria chiamano ancora “el loco bajito”, il pazzo piccoletto, per via di un fisico non proprio statuario (172 cm) ma comunque esplosivo. L’operazione può essere chiusa a gennaio per 5 milioni e il profilo diè compatibile con le esigenze della: il terzino mancino, i cui interessi sono curati dalla stessa agenzia (la CAA Stellar) che si occupa anche di Milik, Fagioli e Kalulu, in carriera ha fatto spesso e bene anche il centrale di difesa grazie a un’ottima capacità di impostare il gioco, caratteristica che Thiago gradisce assai. Terzino mancino, l’ex Ajax ha fatto spesso e bene in carriera anche il centrale di difesa, grazie a un’ottima propensione all’impostazione del gioco, inoltre la sua nazionalità non incide sugli slot per gli extracomunitari (laper questa stagione ha già fatto il pieno) in quanto il ragazzo ha sempre avuto il passaporto italiano.