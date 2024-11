Ilfattoquotidiano.it - Bonelli-show contro il decreto salva-Milano: intona Celentano in Aula e si scaglia contro la norma. Rampelli: “Per fortuna è intonato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Angelosi improvvisa cantante nell’della Camera per protestareil cosiddetto ‘alvahato all’inizio del suo intervento, in dichiarazione di voto, Il ragazzo della via Gluck“di Adrianospiegando che si tratta una “grande canzone che raccontava la speculazione edilizia nelle nostre città“. Il vicepresidente Fabiolo ha pregato più volte di “non cantare” per poi commentare alla fine: “Perto”. “Un mezzo tono l’ho sbagliato”, la replica di.L'articoloiline sila: “Perto” proviene da Il Fatto Quotidiano.