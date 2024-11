Ilveggente.it - Berrettini, il sogno proibito è realtà: triangolo pericolosissimo a Malaga

Leggi su Ilveggente.it

, quante insidie a: l’ultima parola spetta a lui.Quando, qualche settimana fa, Filippo Volandri aveva svelato i nomi dei 5 campioni che sarebbero volati con lui aper le Finals di Coppa Davis, un coro unanime si era levato in men che non si dica. I tifosi avevano mal digerito l’idea del coach di lasciare a casa Matteo, benché il capitano avesse sottolineato, sin da subito, che quella lista era stata stilata solo ed esclusivamente sulla base del ranking. E che, in quanto tale, non teneva conto di altre variabili che avrebbe poi considerato, invece, in un secondo momento., il(AnsaFoto) – Ilveggente.itLo aveva detto tra le righe, sostanzialmente, che il romano, alla fine, ci sarebbe stato.