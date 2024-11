361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 20 novembre 2024

Bene la prima puntata di This is MeNella serata di ieri, mercoledì 20, su Rai Uno, la serata benefica Noi e. conquista 1.525.000 spettatori pari al 9.69% di share.Su Canale5, l’esordio di This is Me si impone con 3.213.000 spettatori con uno share del 22.24% (Buonanotte: 1.061.000 – 20.7%).Il programma ha ottenuto 9.455.000 contatti. Su Rai2 Stucky registra 1.562.000 spettatori pari al 7.83%.Su Italia1 xXx – Il ritorno di Xander Cage si ferma a 757.000 spettatori (4.36%). Su Rai3 Chi l’ha visto? conquista 1.567.000 spettatori e il 9.39% (presentazione di 13 minuti: 1.394.000 – 6.52%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 697.000 spettatori (4.9%).L'articolotv, idel 20proviene da 361 Magazine.