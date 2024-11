Thesocialpost.it - Arriva “PanCricrì”, il Panettone con farina di grillo e insetti caramellati

Una novità gastronomica per il NataleA meno di un mese dal Natale,sul mercato una vera e propria innovazione dolciaria: il, il primoal mondo realizzato condi. Il dolce, dal sapore di albicocche e cioccolato, come se non bastasse contiene anche grilliall’interno del cioccolato, e promette di stupire – o disgustare, dipende dai punti di vista – gli amanti della tradizione natalizia con una proposta, è il caso di dirlo, unica. L’idea è nata dalla mente di Davide Muro, maestro pasticcere dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo, nel Torinese.Un incontro di piacere e saluteIlnon contiene burro, né lattosio e ha una base didi, olio extravergine d’oliva e ingredienti naturali. Secondo i produttori è pensato per chi desidera un’alternativa “più sana” senza rinunciare al gusto.