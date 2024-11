Iodonna.it - Almeno un paio di colpi di scena, stasera su Rai 1. La PM non si sposa più ed è tornato in città l'ex parroco. Almeno, ne è convinto il maresciallo Cecchini

Dopo lo stop della scorsa settimana per lasciare spazio alla Champions League,Rai 1 ritorna Don Matteo 14. La quinta puntata, in onda alle 21.30, si intitola La strada giusta e segna un punto di svolta per la serie. In particolare per i nuovi innesti di questa stagione, di fronte a scelte importanti. Non mancano, poi, idi: nel nuovo episodio torna Don Matteo (l’indimenticato protagonista interpretato per 12 stagioni da Terence Hill). Ocosì sembra agli occhi di. Sarà vero o si tratta solo di una suggestione? “Don Matteo 14”: la clip della nuova stagione su Rai 1 X Leggi anche › Su Rai 1 la quarta puntata di “Don Matteo 14”: Diego e Giulia sempre più vicini? A Spoleto arriva Martina Don Matteo 14, quinta puntatasu Rai 1: anticipazioniIl rapporto tra il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) procede tra alti e bassi.