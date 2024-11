Bergamonews.it - Alberto Zambelli è il nuovo direttore dell’Oncologia al Papa Giovanni

Bergamo., 55 anni, bergamasco, è ildell’AsstXXIII. Una specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica ed una in Oncologia, ha lavorato tra Pavia, Bergamo e Milano come oncologo specializzato nel tumore del seno e come ricercatore e docente universitario.La sua carriera è iniziata all’Irccs Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia dove, in circa venti anni di servizio, è arrivato a ricoprire l’incarico di Vice-Scientifico Centrale della Fondazione. Dopo un periodo trascorso a Rotterdam in Olanda, dove ha partecipato a studi clinici per cercare nuove terapie per i tumori, ha ricevuto nel 2014 la chiamata diretta per lavorare a Bergamo alXXIII, dove è rimasto per sette anni, ottenendo un incarico di alta specializzazione.