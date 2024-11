Addio perdita di tempo del portiere | adesso sarà punita così

Leggi su Ilnerazzurro.it

Uno dei problemi di cui spesso si è discusso nel mondo del calcio senza mai però giungere ad una effettiva risoluzione è quella legata aleffettivo di gioco, sempre troppo basso rispetto ai 90? minuti previsti da regolamento.Un parametro che spesso rende le partite prive di emozioni ma soprattutto di ritmo, e che si trasforma poi in polemica nel post da parte di chi subisce una sconfitta e prova ad indicare come principale fattore proprio il, dimenticandosi che forse, a giocare con lo stesso per raggiungere l’obiettivo sono spesso proprio gli stessi giocatori, facendodiventare fallace e priva di senso la polemica del “il sistema deve cambiare“. Lo stesso sistema che ora, a distanza di decenni dalle prime discussioni, proverà a fare qualcosa per limitare questi giochi di orologio, proprio come fatto già in estate con la modifica al ruolo dei raccattapalle.