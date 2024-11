Lettera43.it - Walter Biot, la Cassazione ha confermato la condanna a 29 anni

Leggi su Lettera43.it

Lahalaa 29e 2 mesi per, il militare della Marina accusato di aver ceduto notizie coperte dal segreto a un funzionario dell’ambasciata russa in cambio di denaro. A gennaio era stata la Corte d’Appello militare di Roma a ridurre la pena di 8 mesi, dopo essere statoto a 30. I procedimenti a carico dell’ex capitano di Fregata sono due. Un processo penale, per cui è statoto a 20in primo grado, e il processo militare appena terminato.L’arresto e la scheda sd con i file segretiL’arresto risale al 2021, quando i carabinieri lo hanno arrestato a Spinaceto. L’accusa mossa aè di aver venduto segreti all’ambasciata russa in cambio di 5 mila euro. I file sono stati trovati all’interno di una scheda sd nascosta nel bugiardino di una confezione di Crestol al fianco di uno smartphone avvolto in della stoffa.