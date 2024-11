Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Duda, il comunicato del Verona a -3 dall’Inter

Arrivano aggiornamenti sull’di. Il centrocampista ceco, come già accennato stamani, ha subito unin nazionale. Ildela tre giorni dalla partita con l’Inter.– Ilaggiorna sulle condizioni dia tre giorni dalla partita contro l’Inter. Di seguito ilche fa il punto sull’di: “– HellasFC comunica che il calciatore Ondrej, durante il match giocato contro la Svezia di Nations League, ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”., niente-Inter per il cecoASSENTE – Ondrej, centrocampista titolare deldi Zanetti, si è appunto infortunato durante la partita giocata tra Slovacchia e Svezia.