Ilgiorno.it - Tornano gli stand degli Ambulanti di Forte dei Marmi

a Legnano domenica glididei, uno dei mercati più famosi d’Italia che farà tappa in città per un appuntamento autunnale organizzato in collaborazione con “Legnano on”, il Distretto del commercio locale. Il mercato andrà in scena in via XXIX Maggio, a pochi passi dalla stazione. Nelle bancarelle Made in Italy artigianale, in particolare pelletteria, abbigliamento in cachemire, collezioni moda e tessuti di arte fiorentina. Orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.