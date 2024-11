Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Cingolani fa il pieno. Vince anche il titolo europeo

Dal tricolore ciclocross a quello a cronometro su strada e oraildi ciclocross. Trisnte per, classe 2009, di Pianello di Ostra, protagonista di un 2024 da applausi, da incorniciare. Sabato a Samorin, in Slovacchia, sulle sponde del Danubio, è salito sul gradino più alto del podio nei Campionati Europei Youth di ciclocross sotto l’egida dell’Unione Europea del Ciclismo. Nella prima edizione dedicata ai giovani (categorie maschili e femminili delle fasce di età 13, 14, 15 e 16 anni)lascia subito il segnonte negli allievi di secondo anno. Era un’occasione prestigiosa per misurarsi con i talentuosi specialisti del ciclocross continentale e i gemelli, portacolori del Team, non se la sono fatta sfuggire piazzandosi nella top ten dopo essere grandi protagonisti a livello nazionale sul podio della classifica del Giro delle Regioni Ciclocross, conprimo e Filippo terzo tra gli allievi di secondo anno.