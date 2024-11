.com - Terremoto a Palombara Sabina: oggi scuole chiuse

Leggi su .com

Nel pomeriggio di martedì 19 novembre 2024, undi magnitudo 2.5 ha colpito, un comune della provincia di Roma. La scossa è stata registrata alle 14:14 a una profondità di 9,3 chilometri, come indicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Gli abitanti della zona hanno immediatamente riportato la percezione dell’evento sui social, descrivendo la scossa come “ben avvertita” e in alcuni casi “intensa”. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni rilevanti a edifici né feriti, ma la situazione ha generato preoccupazione tra i residenti.Chiusura dellecome misura precauzionale dopo ilIl Comune diha deciso di sospendere le attività scolastiche per la giornata di mercoledì 20 novembre.L’amministrazione ha comunicato la decisione attraverso la propria pagina Facebook, spiegando che si tratta di una misura preventiva per consentire verifiche approfondite sulle strutture scolastiche.