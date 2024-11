Gaeta.it - Sorbetti della Lanterna: Un delizioso incontro tra Genoa e Sampdoria per il Natale 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Tonitto 1939, un’azienda leader nel settore deiin Italia, ha lanciato un’iniziativa creativa per il. Con i ““, l’azienda unisce le due storiche squadre di calcio genovesi, ile la. Questa iniziativa non solo celebra il calcio, ma festeggia anche il legame tra la tradizione culinaria e le passioni locali. Scopriamo di seguito i dettagli di questa collaborazione tra sport e gastronomia.Collaborazione tra sport e gastronomiaIn un periodo in cui gli eventi sportivi e le notizie locali si intrecciano, Tonitto 1939 ha voluto rendere omaggio alle due squadre genovesi attraverso questa collaborazione gastronomica. In vista delle festività natalizie, l’azienda ha invitato le delegazioni delpresso il proprio stabilimento di Campi, a Genova, per festeggiare insieme il progetto.