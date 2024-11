Lettera43.it - Sciopero di medici e infermieri, adesioni fino all’85 per cento

Sulla base delle informazioni giunte dai territori, le percentuali di adesione allodi, dirigenti sanitari e«sono molto alte, con punte dell’85 percompresi gli esoneri previsti per legge». L’hanno fatto sapere i sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, che hanno proclamato l’agitazione contro la manovra del governo considerata deludente. «Un segnale importante che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali e sulla condivisione delle ragioni della protesta», hanno scritto le sigle in una nota. Sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare a causa dello, tra cui 50 mila esami radiografici, 15 mila interventi chirurgici programmati e 100 mila visite specialistiche. Garantite, invece, le prestazioni d’urgenza.