Sacchetti al capolinea | il Pd torna alle urne

A dicembre ’festeggerà’ 6 anni. Sei anni da segretario provinciale del Pd per Filippo(nella foto). Ma il suo incarico, già scaduto, volge ormai al termine. Le elezioni regionali, come ha confermato ieri lui stesso su queste colonne, sono state l’ultimo atto. Essendo sindaco di Santarcangelo,non si ripresenterà. Dalla primavera scorsa un gruppo di saggi gestisce insieme a lui il Pd provinciale. Una fase transitoria, in attesa del congresso che dovrà eleggere il nuovo segretario provinciale e i segretari comunali e di circolo in scadenza. Ma il congresso non si svolgerà a breve. Le elezioni regionali hanno ’stravolto’ i vertici del Pd. Tra i consiglieri eletti ci sono diversi segretari provinciali e comunali. Lo stesso segretario regionale dem Luigi Tosiani dovrebbe entrare nella nuova giunta.