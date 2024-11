Secoloditalia.it - Operazione ‘China Reset’, scattano gli arresti per 5 persone accusate di sfruttamento della prostituzione

Cinquesono state arrestate con l’accusa di ‘Favoreggiamento e’ i militari dell’Arma territorialeChina reset, dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno esezione di Polizia giudiziariaprocura di Grosseto. L’è iniziata da un’indagine capillare del 2023 sul controllo dei centri estetici: ai blitz portati a termine nelle città di Grosseto, Prato e Milano hanno partecipato anche i militari dell’Arma territoriale e il IV° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa.China reset, come si sono svolte le indaginiLe forze dell’ordine hanno individuato i clienti per poi ascoltare le loro testimonianze nel corso delle indagini: da qui gli agenti hanno compreso che i primi avessero visitato i siti web per la divulgazione di notizie inerenti le prestazioni sessuali a pagamento.