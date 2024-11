Napolipiu.com - Napoli, McTominay sta bene: recuperato per la Roma

Lo scozzese, uscito durante Polonia-Scozia, ha rassicurato lo staff medico azzurro sulle sue condizioni. Oggi il rientro in gruppo.Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di Scott. Il centrocampista scozzese, che aveva fatto preoccupare i tifosi azzurri durante la sfida tra Polonia e Scozia, sarà regolarmente a disposizione per il match di domenica contro la.Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’allarme è rientrato immediatamente., che al 76? della gara internazionale aveva abbandonato il campo zoppicando e senza la scarpa sinistra, non ha riportato alcun problema alla caviglia.Il calciatore è già rientrato in Italia insieme al connazionale Gilmour nella mattinata di ieri, a bordo di un volo privato. L’ex Manchester United aveva preventivamente tranquillizzato lo staff medico partenopeo sulle sue condizioni, escludendo qualsiasi dubbio sulla sua presenza nel prossimo turno di campionato.