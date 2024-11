Mistermovie.it - Mister Movie | From 3 un finale di stagione carico di suspense e mistero pronto per la 4 Stagione

La terza stagione di From, la serie horror e sci-fi che ha catturato l'attenzione degli appassionati del genere, sta per giungere al suo drammatico epilogo. Gli ultimi episodi promettono colpi di scena, rivelazioni e momenti di tensione, mentre i protagonisti affrontano minacce sempre più oscure e misteriose. Con Harold Perrineau, volto noto di Lost, nel ruolo principale, From racconta le vicende di un gruppo di persone intrappolate in una città infestata da mostri, in una lotta continua per la sopravvivenza. Ora, i fan negli Stati Uniti stanno per scoprire come si concluderà questa avvincente stagione, mentre quelli del Regno Unito dovranno attendere ancora un po'.