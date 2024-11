Quotidiano.net - Medici e infermieri in piazza, sciopero contro la manovra

E' in corso dalla mezzanotte di oggi lonazionale diedper protestarela legge di Bilancio 2025 considerata 'deludente'. Lo, accompagnato da una manifestazione a Roma, è proclamato dal sindacato deiospedalieri Anaao-Assomed, dal sindacato medico Cimo Fesmed e dal sindacato degliNursing Up. Sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lonazionale di 24 ore dei, dirigenti sanitari,e altre professioni sanitarie. A rischio, affermano le sigle sindacali, sono tutti i servizi di assistenza, esami radiografici (50mila), 15mila interventi chirurgici programmati e 100mila visite specialistiche. Garantite, invece, le prestazioni d'urgenza. Il testo della Legge di Bilancio per il 2025, sostengono i sindacati, "conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato" e la, rilevano, prevede un aumento dell'indennità di specificità medica sanitaria di 17 euro netti per ie 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, 115 euro nel 2026 per ie zero per i dirigenti sanitari, mentre nelle tasche degliarriverebbero per il 2025 circa 7 euro e per il 2026 circa 80 euro.