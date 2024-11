Calciomercato.it - Lotito prova a chiudere per il Joao Felix serbo: agenti a Roma | ESCLUSIVO

Lazio al lavoro per bruciare la concorrenza e mettere le mani sul cartellino del talentodella Stella Rossa, Dorde RankovicNon solo Maksimovic, il ‘Messi’ affrontato dall’Inter in Champions e nel mirino anche della Juventus. Nella Stella Rossa c’è un altro talento pronto a spiccare il volo, Dorde Rankovic. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il neo diciassettenne si sta muovendo in maniera concreta la Lazio di Claudio. Glidel classe 2007 sono a, perre al’operazione.La Lazioa prendere Rankovic della Stella Rossa (Instagram) – calciomercato.itUn’operazione importante e che sarebbe a costo zero, visto che il trequartista di Valjevo ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. I biancocelesti vogliono così battere una concorrenza che comprende club di spessore internazionale, in fila per quello che viene considerato uno dei talenti con maggior potenziale del calcioe, in generale, dell’Est Europa.