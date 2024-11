Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 2-2, Italia-Slovacchia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: 2 palle break annullate dalla slovacca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUPA-40 Grandissima difesa di, poi in rete il diritto lungolinea di. L’azzurra vince un delicato braccio di ferro.40-40 Lastecca la risposta di diritto.Seconda di servizio.30-40a segno con il diritto a sventaglio.30-30 Battuta solida al centro, lunga la risposta della n.43.15-30 Palla corta diche lascia ferma. Il gioco vario dellasta dando molto fastidio all’azzurra.15-15 Ancora una voltadomina, ma non finalizza: in rete il diritto incrociato in avanzamento.15-0 Seconda solida al centro, larga la risposta di rovescio di.2-2 In rete il rovescio dell’azzurra.A-40 Aveva dominato Jasmine, ma il diritto finale a campo aperto finisce largo.