Oasport.it - LIVE Hypo Tirol Innsbruck-Milano 1-2, Champions League volley in DIRETTA: 6-9. I lombardi vogliono chiuderla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FENERBAHCE-MONZA DIDALLE 17.006-11 ACE SCHNITZER!6-10 Contrattacco splendido di Reggers.6-9 MUROOO LOUATI! Timeout dei padroni di casa.6-8 Ennesimo errore in battuta per Paulson.6-7 Diagonale vincente di Nath.5-7 Eccolo il primo punto di Kaziyski.5-6 A metà rete la battuta di Reggers.4-6 Lunghissimo il servizio di Nath.4-5 L’austriaco si riscatta prontamente.3-5 Errore di Kronthaler.torna sul +2.3-4 Zonta si affida al solito Reggers, e fa bene.3-3 Contrattacco vincente di Kupka.2-3 Sbaglia anche Louati.1-3 Scappa via il servizio di Viiber.1-2 Primo tempo a segno per Frances.0-2 MURO REGGERS!0-1 Si riprende con il contrattacco vincente di Reggers.QUARTO SET25-21 TERZO SET. Altro muro del brasiliano.