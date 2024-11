Liberoquotidiano.it - Int, successo di partecipazione per convegno nazionale

Roma, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - E' stato undiil XXIIIdell'Istitutotributaristi (Int), per la prima volta conunicamente on line, trasmesso in streaming dalla Sala Cristallo dell'Hoteldi Montecitorio. Oltre 600 tributaristi collegati su piattaforma digitale dedicata e oltre 150 utenti sul canale YouTube e sulla pagina facebook dell'INT, numeri importanti che evidenziano la grande attenzione alle problematiche discusse durante l'evento. Particolarmente seguita la conferenza stampa in apertura del, dove il Presidente Riccardo Alemanno e il Vicepresidente vicario Giorgio Del Ghingaro, hanno illustrato alla stampa la richiesta di un elenco pubblico degli intermediari fiscali abilitati a cui possa accedere il contribuente per verificare lo status di iscrizione dell'intermediario a cui abbia affidato la gestione dei propri adempimenti fiscali telematici e la richiesta della modifica della norma relativa alla tutela del professionista in malattia, oggi limitata ai professionisti del settore ordinistico, tramite l'ampliamento anche ai professionisti indicati nella Legge 4/2013.