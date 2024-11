Gaeta.it - Inaugurazione dei lavori per l’accessibilità alla chiesa di Roccapreturo: grande festa per Santa Cecilia

Facebook WhatsAppTwitter Venerdì 22 novembre, alle ore 16:30, si svolgerà un’importante cerimonia ad Acciano, dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche nellaparrocchiale di. Questa iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini l’accesso a questo luogo di culto fondamentale per la comunità. L’evento si inserisce nel più ampio contesto dei festeggiamenti in onore di, Patrona della Musica, che quest’anno assumono un significato particolare grazie all’adesione del Comune all’iniziativa lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Festeggiamenti in onore diLe celebrazioni per, che inizieranno nel pomeriggio di venerdì, non saranno solo un momento religioso, ma anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio musicale e culturale della comunità.