Ilrestodelcarlino.it - Il giuocatore di Goldoni ‘vince’ a Morciano

Con Ildi Carlo, adattato, interpretato e diretto da Roberto Valerio, questa sera asi apre la stagione teatrale 2024-2025. L’appuntamento è per le 21 all’Auditorium che sta per essere intitolato a Pina Renzi, attrice di grido morcianese vissuta tra il 1901 il 1984. In scena una delle ‘sedici commedie nuove’ che il grande autore veneziano scrisse nel 1750 appena in dodici mesi per vincere una specie di scommessa con il pubblico veneziano e con il suo impresario. La storia è incentrata su Florindo che in preda alla passione per il gioco perde tutto: soldi, amicizie e anche l’amore di Rosaura sua promessa sposa, che ama sinceramente. Nonostante questo, non esita a promettere di convolare a nozze con la vecchia e ricca Gandolfa nella speranza di ottenere i soldi per giocare e poter continuare a sognare, come tutti i giocatori incalliti di ogni tempo.