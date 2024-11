Biccy.it - Il delitto di Meredith Kercher diventa una serie: le prime immagini di Amanda Knox e Raffaele Sollecito

Una nuovasu un crime italiano sta per essere realizzata dopo quel gioiellino di Qui non è Hollywood prodotto da Disney+. Questa volta il caso scelto è stato quello di, la studentessa inglese uccisa a Perugia. A produrre lanon una persona a caso, ma proprio, l’americana accusata di averla uccisa e poi successivamente scagionata.Lasi intitolerà Blue Moon e oltrefra le produttrici c’è anche Monica Lewinsky, la protagonista di uno degli scandali più scabrosi (e famosi) d’America che coinvolse l’allora presidente americano Bill Clinton. Era il 1998.In questi giornie Monica Lewinsky si trovano in Italia dove a Roma è stato allestito il set ed è stata ricreata la villetta dove nel 2007è stata uccisa. L’idea iniziale era quella di girare tutto a Perugia ma, onde evitare troppe polemiche, hanno deciso di spostarsi nella Capitale.