Grande Fratello Yulia riabbraccia la madre | la raccomandazione per Giglio

, una sorpresa per: la gieffina si racconta tra le lacrime e riceve supporto da suasta affrontando un momento di sconforto in Casa. La giovane gieffina nel corso della nuova diretta ha ricevuto una meravigliosa sorpresa, suaDayame. La modella ha raggiunto la Mistery dove ha raccontato il suo passato e il rapporto con suatra le lacrime. “Mi ha dato tanto mia mamma e sono orgogliosa della donna che sono oggi” afferma fiera la concorrente.Leggi anche Torna l’appuntamento con “Fuori dal coro”, le anticipazioniUna sorpresa per la gieffina“La forza di una mamma è immensa, si fa di tutto per i figli” continua la modella. Mamma Dayame arriva in Casa affermando: “Abbiamo realizzato un sogno. Sei fortissima, pensa a te stessa e a essere felice .