Anticipazionitv.it - GF: rissa sfiorata tra Alfonso D’Apice e Antonio Fico

Leggi su Anticipazionitv.it

Nella puntata serale del 19 novembre 2024 del Grande Fratello, uno scontro infuocato ha catturato l’attenzione dei telespettatori.si sono confrontati in modo acceso, rivelando segreti e alimentando tensioni con accuse reciproche. Lo scambio verbale ha raggiunto momenti critici, conche ha accusatodi aver orchestrato una “sceneggiata” eche ha replicato denigrando il lavoro di. I due si sono avvicinati pericolosamente fino all’intervento degli altri concorrenti per evitare ulteriori escalation. Le dichiarazioni e il clima teso hanno scatenato reazioni indignate tra il pubblico del GF 25, mettendo in difltà anche il conduttoreSignorini.rivela dettagli sulla sua relazione con Federica PetagnaDurante il confronto,ha rivelato dettagli sulla sua storia con Federica Petagna.