Funerali più smart per il Pontefice cambiano i riti sacri del Vaticano | le modifiche volute da Papa Francesco

Un nuovo rituale per i futuridei pontefici, con l’obiettivo di sottolineare che è «un pastore, non un potente di questo mondo». Questa la richiesta esplicita di, esaudita con la pubblicazione del nuovo Ordo Exsequiarum Romani Pontificis da parte dell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo. Fino a questo momento era rimasta in vigore la prima edizione, approvata da Giovanni Paolo II nel 1998 e usata per la prima volta sette anni dopo proprio per i suoi. «Era una seconda edizione necessaria» viste le richieste delargentino, ha sottolineato l’arcivescovo Diego Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche di pontefici. Tra le principali novità introdotte, la deposizione immediata del corpo delall’interno della bara, l’esposizione ai fedeli dentro la stessa bara aperta e l’eliminazione del trittico di feretri (cipresso, piombo e rovere).