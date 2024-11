Eurolega | Virtus stoica ma a Bologna passa il Fenerbahce 86-82

Leggi su Sportface.it

La(2-9) lotta, ma cede nel finale al(9-2) nell’undicesima giornata di. 86-82 il punteggio a favore dei turchi, che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi cinque minuti grazie alle due stelle Marko Guduric (21 punti) e Nigel Hayes-Davis (19 punti con l’86% dal campo). Il primo si inventa una tripla dal palleggio per il +1 Fener a 30 secondi dalla fine, mentre il secondo mette dentro la tripla dell’84-82 e i liberi dell’86-82 finale. La squadra di Banchi ha conduce il match per quasi tutta l’ultima metà di incontro, ma paga probabilmente la disabitudine a vincere partite in questa stagione con qualche palla persa di troppo nei minuti finali che la costringono alla terza sconfitta consecutiva in, nonostante undecisamente insufficiente per i primi tre quarti di partita.