Ilgiorno.it - Dopo un giorno di paura. Trovato l’escursionista disperso in Val Grande

Le ore d’angoscia per i familiari sono terminate ieri mattina: A.T., 66 anni,residente a Malnate del quale non si avevano notizie da domenica, è stato riin Val. Salvo ma ferito a causa di una caduta, è stato trasportato all’ospedale di Novara. Nel salvataggio è stato importante l’intervento dell’elicottero Drago 150, dotato di tecnologia avanzata in grado di intercettare i segnali dei telefoni cellulari dei dispersi e così è stato permalnatese. L’allarme era scattato nella serata di domenica quando i familiari hanno segnalato il mancato rientro a casa dell’uomo, uscito con il suo cane in mattinata per un’escursione nella Val, un’area di montagna di straordinaria bellezza per la sua natura incontaminata. Dalle prime ore di lunedì 18 novembre sono partite le ricerche con undispiego di forze coordinate dal campo base allestito a Cicogna, un piccolo centro nel cuore del Parco della Val, nel Verbano – Cusio – Ossola.